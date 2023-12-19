За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено около 800 специалистов

Программа подготовки кадров создана в столице В течение прошлого и текущего годов было обучено около 800 специалистов по специальности «Цифровой инженер», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.