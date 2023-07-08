Почему артисты отказываются выступать на фестивале Лаймы Вайкуле

Марина Стрижкова

"""А вот Лайма Вайкуле с концертами в нашу страну вряд ли соберется."""Мяконькая такая формулировочка, даже дрябленькая. В нашей стране никогда не будет выступать эта иудища, подлая душонка, дрянь врунливая, скотина добра не помнящая. ну вот так как-то.