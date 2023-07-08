Почему артисты отказываются выступать на фестивале Лаймы Вайкуле Елена ГалицкаяФестиваль «Рандеву», которым Лайма Вайкуле планировала заменить «Новую волну», рискует стартовать без хедлайнеров.
Почему артисты отказываются выступать на фестивале Лаймы Вайкуле
Комментарии
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Марина Стрижкова
"""А вот Лайма Вайкуле с концертами в нашу страну вряд ли соберется."""Мяконькая такая формулировочка, даже дрябленькая. В нашей стране никогда не будет выступать эта иудища, подлая душонка, дрянь врунливая, скотина добра не помнящая. ну вот так как-то.
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8 час.
Vera Curtis
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