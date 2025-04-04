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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Республиканская акция ´Дай лесу новае жыццё´.

Республиканская акция ´Дай лесу новае жыццё´.

27.03.2025 коллектив УО ´Бобруйский индустриально- строительный колледж´ присоединился к Республиканской акции ´Дай лесу новае жыццё!´ Совместно с работниками Глушанского опытно-производственного лесничества было высажено леса на площади 0,4 га, дополнены лесные культуры на площади 3 га.

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