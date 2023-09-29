Зачем наши дали сыну Кадырова побить поджигателя Корана

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Врам Тавризов

Парень веру защищал. Все. Даже простой отец бы разрешил. Тот, кто за деньги покушается на чужую веру - не может называться человеком. Кстати, за христианскую веру мало кто вступался в СССР и РФ, так, чтобы не на улице, а сверху чтобы разрешали Этот прецендент правильный, но его если тиражировать - сразу пропадёт важность такого первого поступка При этом «пострадавший» мог быть кем угодно - такого рода поступки за гранью человеческих законов любой страны. Если кто-то вступится за католиков - это также суперважно для их веры например Демонстрация сожжения главных книг любой веры в средствах масс/медиа - вызов для любого верующего любой конфессии