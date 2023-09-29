"В Ленинграде-городе у Пяти Углов Получил по морде Саня Соколов. Выражался матерно, Пел немузыкально, Ну и, значит, правильно, Что дали.
Зачем наши дали сыну Кадырова побить поджигателя Корана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Парень веру защищал. Все. Даже простой отец бы разрешил. Тот, кто за деньги покушается на чужую веру - не может называться человеком. Кстати, за христианскую веру мало кто вступался в СССР и РФ, так, чтобы не на улице, а сверху чтобы разрешали Этот прецендент правильный, но его если тиражировать - сразу пропадёт важность такого первого поступка При этом «пострадавший» мог быть кем угодно - такого рода поступки за гранью человеческих законов любой страны. Если кто-то вступится за католиков - это также суперважно для их веры например Демонстрация сожжения главных книг любой веры в средствах масс/медиа - вызов для любого верующего любой конфессии
Ответить
1 час.
star
браво,казаки,а Кадырову надо было на площади прилюдно выпороть этого сучонка-совет на будущее.Всем остальным задротам наука.пусть этот пидр... радуется,что его СК не отпустило домой под подписку о невыезде
Ответить
1 час.
Стас Гулинов
Вот! Д.б. благодарен!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии