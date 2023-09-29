Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зачем наши дали сыну Кадырова побить поджигателя Корана

Зачем наши дали сыну Кадырова побить поджигателя Корана

"В Ленинграде-городе  у Пяти Углов Получил по морде  Саня Соколов.  Выражался матерно,  Пел немузыкально, Ну и, значит, правильно,  Что дали.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Парень веру защищал. Все. Даже простой отец бы разрешил. Тот, кто за деньги покушается на чужую веру - не может называться человеком. Кстати, за христианскую веру  мало кто вступался в СССР и РФ, так, чтобы не на улице, а сверху чтобы разрешали Этот прецендент  правильный, но его если тиражировать - сразу пропадёт важность такого первого поступка При этом «пострадавший» мог быть кем угодно - такого рода поступки за гранью человеческих законов любой страны. Если кто-то вступится за католиков - это также суперважно для их веры например Демонстрация сожжения главных книг любой веры в средствах масс/медиа - вызов для любого верующего любой конфессии
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1 час.
star
браво,казаки,а Кадырову надо было на площади прилюдно выпороть этого сучонка-совет на будущее.Всем остальным задротам наука.пусть этот пидр... радуется,что его СК не отпустило домой под подписку о невыезде
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1 час.
Стас Гулинов
Вот! Д.б. благодарен!
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1 час.

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