Трансляция матча Бохум — Боруссия Мёнхенгладбах, 30.09.2023

16:39 Встреча команд «Бохум» и «Боруссия Мёнхенгладбах» началась. В встрече нет явного фаворита. Эксперты котируют команду «Боруссия Мёнхенгладбах» чуть выше, но это ничего не значит! Пожелаем удачи участникам, и пусть победит сильнейший! 17:07 ГООООЛ! Команда «Боруссия Мёнхенгладбах» забила гол в ворота соперника.