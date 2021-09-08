В Украине запустили образовательный кэмп по устойчивому развитию. И там не будут шеймить за мусор

С 27 по 29 сентября Ассоциация экспертов по устойчивому развитию в партнерстве с Немецкой Ассоциацией KulturAktiv приглашают представителей культурных и креативных индустрий прокачать свои проекты в теме экологии и социальной ответственности.
С 27 по 29 сентября Ассоциация экспертов по устойчивому развитию в партнерстве с Немецкой Ассоциацией KulturAktiv приглашают представителей культурных и креативных индустрий прокачать свои проекты в теме экологии и социальной ответственности.
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