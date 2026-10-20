Клиенты ВТБ смогут получить скидку в размере 3% за покупки на Wildberries. Если клиент банка одновременно является участником программы «WB клуб», то он может рассчитывать на дополнительные 3% — таким образом, суммарная скидка для него будет 6%, говорится в пресс-релизе ВТБ (есть у Frank Media).
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