Клиенты ВТБ смогут получить скидку в размере 3% за покупки на Wildberries. Если клиент банка одновременно является участником программы «WB клуб», то он может рассчитывать на дополнительные 3% — таким образом, суммарная скидка для него будет 6%, говорится в пресс-релизе ВТБ (есть у Frank Media).