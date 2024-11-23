В РПЦ простили раскаявшегося музыканта Шарлота

«Подсудимый публично извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими, что стало основанием для ходатайства о его освобождении от ответственности на основании статьи 76 УК РФ», — передает слова Кипшидзе РИА Новости.
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