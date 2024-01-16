Опубликован график подвоза воды на Крещение в Петрозаводске

В праздник Крещения Господня «ПКС-Водоканал» доставит воду для освящения в три храма Петрозаводска: Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Сыктывкарская, Великомученицы Екатерины на улице Вольной и в Крестовоздвиженский собор на улице Волховской.
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