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Шмалц с дублем и закрытием 23-матчевой безголевой серии, Сорокин с шатаутом и Мичков с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков с 2 (1+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

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