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Театр абсурда

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Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

Владислав СКВОРЦОВ (Украина) Война в Израиле спутала Зеленскому все карты. И не потому только, что часть западного оружия, предназначенного ему, отдадут израильтянам, но и потому, что украинцы могут сравнить, как воюют в Израиле, и как воюют на Украине.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;Это - другое!&quot;. Это - БАНДЕРО-де(рь)мо-кратия.
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