Психология апатии: свойства, причины и путь к преодолению

Свойства апатии: Апатия – это не просто лень или плохое настроение. Она имеет ряд характерных особенностей:Эмоциональная тупость: Человек испытывает затруднения в переживании эмоций, как положительных, так и отрицательных.
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