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«Коммерсант» предупредил о новом росте железнодорожных тарифов в России

«Коммерсант» предупредил о новом росте железнодорожных тарифов в России

«Российские железные дороги» могут проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в следующем году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб.

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