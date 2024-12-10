В Эрмитаже заглянули в глаза античных чудищ

Сфинксы (XIX век, Франция) Более 250 экспонатов из эрмитажного собрания знакомят посетителей выставки с фантастическим миром чудовищ античной мифологии – от крылатых полудев-полульвиц до змееподобной лернейской гидры.
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