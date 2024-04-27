Законопроект о запрете вейпов внесут в Госдуму в мае

Сейчас депутаты собирают подписи и ждут формирования нового правительства, сообщил Ярослав Нилов Законопроект о полном запрете продажи никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая.
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