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Законопроект о запрете вейпов внесут в Госдуму в мае

Законопроект о запрете вейпов внесут в Госдуму в мае

Сейчас депутаты собирают подписи и ждут формирования нового правительства, сообщил Ярослав Нилов Законопроект о полном запрете продажи никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая.

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