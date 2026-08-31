Три рейса в Сочи отменили в новосибирском аэропорту Толмачево

В Новосибирске отменили вылеты и прилеты рейсов в Сочи и Талакан на сутки. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта Толмачево в ночь на 31 августа.
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