Российский «Яндекс» будет продан за 475 млрд рублей

Yandex N.V., голландская материнская компания группы компаний «Яндекс» объявила о заключении соглашения о продаже всех бизнесов группы компаний «Яндекс» в России консорциуму частных инвесторов, которые будут владеть компанией через ЗПИФ.
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