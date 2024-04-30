Эксперты ISW оценили масштабы наступления ВС РФ летом 2024 года: новости СВО на утро 1 мая

ВС РФ возобновили штурм Красногоровки и Новоалександровки, а в Харькове прогремела серия мощных взрывов ВС РФ возобновили штурм Красногоровки и Новоалександровки Российские военные вновь приступили к интенсивным боевым действиям с применением артиллерии и авиации в Красногоровке, пишет портал Avia.