Эксперты ISW оценили масштабы наступления ВС РФ летом 2024 года: новости СВО на утро 1 мая

ВС РФ возобновили штурм Красногоровки и Новоалександровки, а в Харькове прогремела серия мощных взрывов ВС РФ возобновили штурм Красногоровки и Новоалександровки Российские военные вновь приступили к интенсивным боевым действиям с применением артиллерии и авиации в Красногоровке, пишет портал Avia.
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