«Жигулевская миля» на воде – до какой скорости они разогнались?

В конце сентября в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля». Напомним, первое такое соревнование на февральском льду Куйбышевского водохранилища оказалось столь успешным, что формат решили «трансформировать» под летне-осенние условия.
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