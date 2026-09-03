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Грузоперевозки ...

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Рост цен при нулевом спросе — что стагфляция сделает с рынком грузоперевозок в РФ

Рост цен при нулевом спросе — что стагфляция сделает с рынком грузоперевозок в РФ

Экономическая нестабильность в России создаёт новые вызовы для бизнеса, и особенно для сферы грузоперевозок.

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