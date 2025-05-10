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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Великой Победе - 80 лет

Великой Победе - 80 лет

В честь 80-летия Победы члены первичной организации ОО ´Белорусский союз женщин´ Бобруйского ЦСМС совместно с сотрудниками центра собрали экспозицию памяти участников Великой Отечественной войны, которая является наглядной иллюстрацией подвига наших военных, защищавших Родину.

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