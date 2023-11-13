Депздрав: в Москве не наблюдается роста госпитализаций с ОРВИ и COVID-19

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Эпидемиологическая обстановка в Москве по ОРВИ, пневмонии и COVID характерна для периода сезонных заболеваний, заметного роста госпитализаций не наблюдается, сообщил в своем Telegram-канале столичный департамента здравоохранения.