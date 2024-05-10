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Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет

Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет

Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря может обрушиться на Землю 11 мая. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

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