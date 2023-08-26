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Куат Хамитов потроллил футболистов

Боец MMA Куат Хамитов в своем инстаграме выступил с заявлением о футболистах. На своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал новость о том, что футболист в Замбии получил 150 яиц как лучший игрок матча.

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