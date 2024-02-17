Еда вместо солнца: 5 лучших продуктов с витамином D

В последнее время врачи и ученые говорят о важности витамина D. Проблема в том, что естественным путем в нашем теле он синтезируется под воздействием ультрафиолета, не зря его еще называют «солнечным» витамином.
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