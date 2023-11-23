Лукашенко подчеркнул заслугу Николаса Мадуро в построении справедливого общества

Президент Белоруссии тепло поздравил своего венесуэльского коллегу с днем рождения.Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала текст официальной правительственной поздравительной телеграммы президенту Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю его дня рождения.
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