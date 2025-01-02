Во Львове националисты устроили факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Во Львове на западе Украины сторонники сотрудничавшего в годы Второй мировой войны с нацистским Третьим рейхом лидера националистов Степана Бандеры устроили факельное шествие, сообщают местные медиаресурсы.
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