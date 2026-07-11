Политика как он...
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Политика как она есть

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Скотт Риттер раскрыл план ЦРУ подготовки «Московского Майдана»

Скотт Риттер раскрыл план ЦРУ подготовки «Московского Майдана»

Официальная политика Вашингтона в отношении Москвы остается неизменной независимо от фигуры президента в Белом доме: стратегической целью США по-прежнему является сокрушительное поражение России.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
ЦРУ и глубинное правительство США так за столько лет и не поняли Россию. Ну, развалили вы СССР и что получили? Вас опять не устраивает результат? России непонятна ваша конечная цель, если вы хотите поработить и разграбить Россию, то это не получится никогда и результат будет плачевен для вас самих. Меня возмущает упёртость США и ЕС, и возникает только один вопрос: Когда вы поработите всех, вы остановитесь или начнёте сеять хаос на других планетах?
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