Скотт Риттер раскрыл план ЦРУ подготовки «Московского Майдана»

Svetlana Kuzmina

ЦРУ и глубинное правительство США так за столько лет и не поняли Россию. Ну, развалили вы СССР и что получили? Вас опять не устраивает результат? России непонятна ваша конечная цель, если вы хотите поработить и разграбить Россию, то это не получится никогда и результат будет плачевен для вас самих. Меня возмущает упёртость США и ЕС, и возникает только один вопрос: Когда вы поработите всех, вы остановитесь или начнёте сеять хаос на других планетах?