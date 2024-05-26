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Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

В западной прессе всё чаще появляются статьи с рассуждениями на тему о том, как бы сделать так, чтобы и укронацистский режим сохранить в целости (хотя бы частичной), и одновременно с этим значительно снизить издержки на его спонсирование, но чтобы при этом он если не побеждал на поле боя, то хотя бы не откатился на сотни километров в сторону Запада.

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