Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов.
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