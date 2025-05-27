Какой сегодня день: 28 мая

Сегодня, 28 мая, отмечается День пограничных войск или День пограничника. Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав.
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