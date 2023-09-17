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Щитов о Ротенберге и СКА: «Когда не получается выигрывать, приходится распыляться на судей и качество льда. Уровень судейства хороший»

Ранее КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).

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