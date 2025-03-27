Чего боялся Александр II, поэтому и продал Аляску

тупорылые царьки и их холуи при погонах и должностях...продавать или дарить территории нельзя ни при каких обстоятельствах!!!

Vladimir Lioubimcev

Мы об Аляске, или о евреях? Вы тут бредите точно так же, как сейчас бредят в Европе в отношении России и русских. Там тоже "во всем русские виноваты". Европа что - все евреи? ЧТО ВЫ ВООБЩЕ ТУТ НЕСЕТЕ?!!