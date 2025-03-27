18 октября 1867 году в гавань Новоархангельска (сегодня американский город Ситка) вошел фрегат «Осипи», на котором находились комиссионеры США и Российской Империи.
Чего боялся Александр II, поэтому и продал Аляску
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Владимир Аверков
тупорылые царьки и их холуи при погонах и должностях...продавать или дарить территории нельзя ни при каких обстоятельствах!!!
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
Мы об Аляске, или о евреях? Вы тут бредите точно так же, как сейчас бредят в Европе в отношении России и русских. Там тоже "во всем русские виноваты". Европа что - все евреи? ЧТО ВЫ ВООБЩЕ ТУТ НЕСЕТЕ?!!
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Вот именно! А то территории дарят вместе с людьми. А потом такие вот дела получаются...
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7 час.
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