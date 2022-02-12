Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Атлетико» пропустил 33 гола в этой Ла Лиге – худший результат при Симеоне. Впереди еще 15 матчей

«Атлетико» принимает «Хетафе» (3:3, перерыв) в 24-м туре Ла Лиги. На счету мадридцев по состоянию на данный момент 33 пропущенных гола в чемпионате Испании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх