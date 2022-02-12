«Атлетико» пропустил 33 гола в этой Ла Лиге – худший результат при Симеоне. Впереди еще 15 матчей

«Атлетико» принимает «Хетафе» (3:3, перерыв) в 24-м туре Ла Лиги. На счету мадридцев по состоянию на данный момент 33 пропущенных гола в чемпионате Испании.
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