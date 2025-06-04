Польша выходит из-под Брюсселя. Чем грозит глобалистам победа Навроцкого

Английская газета The Guardian бьёт тревогу: победа правого антилиберального кандидата на президентских выборах в Польше рискует подорвать, по словам издания, «единство европейского ответа на вторжение России в Украину».
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