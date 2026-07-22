Әхмәтов ТР Дәүләт Советы утырышында парламентның ярты еллык эшенә йомгак ясый

ТР Дәүләт Советының язгы сессиядә соңгысы булган егерме икенче утырышы бүген Казанда уза. Анда Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов парламентның 2026 елның беренче яртыеллыгындагы эшенә йомгак ясаячак.
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