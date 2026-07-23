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Работники ООО «Добурз» из Новгородской области поблагодарили региональный следком за помощь в выплате зарплаты

Работники ООО «Добурз» из Новгородской области поблагодарили региональный следком за помощь в выплате зарплаты

Руководитель Следственного управления СК РФ по Новгородской области Николай Супрун в апреле этого года провёл личный приём работников ООО «Добурз» (занимается производством арматуры), обратившихся в связи с нарушением их трудовых прав.

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