Работники ООО «Добурз» из Новгородской области поблагодарили региональный следком за помощь в выплате зарплаты

Руководитель Следственного управления СК РФ по Новгородской области Николай Супрун в апреле этого года провёл личный приём работников ООО «Добурз» (занимается производством арматуры), обратившихся в связи с нарушением их трудовых прав.
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