Особенность китайских строений

Китайская архитектура имеет ряд своих уникальных черт: изящество всех конструкций и в то же время их монументальность, сочетание различных материалов и красок, яркость и изысканность внутреннего и внешнего декора.
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