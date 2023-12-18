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Акунина (Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов

Акунина (Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации; федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций) включил в реестр террористов и экстремистов литератора-русофоба Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили).

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