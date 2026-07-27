Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны прибалтийской страны назвало свою главную уязвимость

Минобороны прибалтийской страны назвало свою главную уязвимость

Имеющихся компетенций Министерства обороны (МО) Литвы недостаточно для работы с новыми технологиями. С таким заявлением выступил министр обороны республики Робертас Каунас, его слова приводит «Sputnik Литва».

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
кто нибудь понял что он сказал ?
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1 м.