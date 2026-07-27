Минобороны прибалтийской страны назвало свою главную уязвимость

Имеющихся компетенций Министерства обороны (МО) Литвы недостаточно для работы с новыми технологиями. С таким заявлением выступил министр обороны республики Робертас Каунас, его слова приводит «Sputnik Литва».
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