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Аргументы и Факты

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Володин призвал не позволить переписывания истории Второй мировой войны

Володин призвал не позволить переписывания истории Второй мировой войны

Россия обязана сделать все, чтобы никто не смог исказить события Второй мировой войны и чтобы человечество не забыло, кто именно избавил мир от фашизма.

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