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Царьград

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Нижегородская область сократит расходы бюджета до 11% к 2029 году

Нижегородская область сократит расходы бюджета до 11% к 2029 году

Проект бюджета Нижегородской области на 2027–2029 годы предусматривает сокращение расходов на 10% от уровня первоначального бюджета 2026 года, а дополнительный режим экономии по годам составит 7,5%, 7,7% и 11,1% соответственно.

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