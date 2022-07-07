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Владимир ПЛЮЩЕВ: Почему агенты требуют миллионы за «звезд», вернувшихся из «фармов» НХЛ? За то, что они дважды океан пересекли?

Владимир ПЛЮЩЕВ: Почему агенты требуют миллионы за «звезд», вернувшихся из «фармов» НХЛ? За то, что они дважды океан пересекли?

Во второй части интервью экс-главный тренер сборной России поделился мыслями о будущем нашего хоккея, который пока никак не может выбраться из ямы.

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