Было жарко в порту Одессы, а в Днепропетровске попали в склад с «гуманитаркой», которая детонировала всю ночь В новогоднюю ночь в Одессе раздались мощные взрывы.
Новогодний фейерверк на Украине: Удар «Геранью» пришелся прямо по бандеровским мозгам
Комментарии
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S
Serg
А что, кроме музея, пусть даже Шухевича других достойных целей не нашлось? Вот если бы в нем собралась вся верхушка Бандерштата вместе с кураторами, тогда да. а так непонятно, на что ракету потратили.
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2 час.
Natalija Osminina
Влияют в том смысле, что уничтожают боезапасы, топливо и энергоинфраструктуру. Вместе с угрозами Зеленского приступить к полной мобилизации, это способствует тому, что 10 миллионов беженцев отправятся в Европу. Часть из них (те, кто поумнее и менее русофобнее) переберется в Россию. Чтобы выиграть этот бой на территории Украины, она должна стать безлюдной. А все обеспечивающие войну систему перестать работать. Тогда туда никакое НАТО не придет.
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1 час.
Natalija Osminina
По другим достойным целям тоже прилетело. Вы новости недочитали? А уничтожение памятников нелюдям, возведенных хохлами в ранг героев, это тоже сильный удар- идеологический. Не все же хохлам памятники героев Великой Отечественной уничтожать. Для них, может, удар по Шухевичу и Бандере еще больнее. Кстати, сегодня ночью прилетело не только по музею Шухевича во Львове, но и по университету в Дублянах, где 100 лет назад учился бандера. Заодно и показать, что у России ракет на всех зватит- недостатка в них нет и чипы не выковыриваем из стиралок.
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1 час.
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