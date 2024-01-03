Новогодний фейерверк на Украине: Удар «Геранью» пришелся прямо по бандеровским мозгам

S Serg А что, кроме музея, пусть даже Шухевича других достойных целей не нашлось? Вот если бы в нем собралась вся верхушка Бандерштата вместе с кураторами, тогда да. а так непонятно, на что ракету потратили.

Natalija Osminina Влияют в том смысле, что уничтожают боезапасы, топливо и энергоинфраструктуру. Вместе с угрозами Зеленского приступить к полной мобилизации, это способствует тому, что 10 миллионов беженцев отправятся в Европу. Часть из них (те, кто поумнее и менее русофобнее) переберется в Россию. Чтобы выиграть этот бой на территории Украины, она должна стать безлюдной. А все обеспечивающие войну систему перестать работать. Тогда туда никакое НАТО не придет.