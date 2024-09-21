Восемь незаслуженно забытых «винтажных» практик воспитания

Нужно признать, что в нашем детстве было много хорошего. источник: Unsplash В те времена, 30–40–50 лет тому назад, никто и слыхом не слыхивал о «родителях-вертолетах», летних лагерях с упором программирование, развивающих занятиях с младенчества — словом, о всей современной родительской повестке.