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Восемь незаслуженно забытых «винтажных» практик воспитания

Восемь незаслуженно забытых «винтажных» практик воспитания

Нужно признать, что в нашем детстве было много хорошего. источник: Unsplash В те времена, 30–40–50 лет тому назад, никто и слыхом не слыхивал о «родителях-вертолетах», летних лагерях с упором программирование, развивающих занятиях с младенчества — словом, о всей современной родительской повестке.

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