Команды ЯНАО и Казани сойдутся на финале чемпионата РФ по снежному волейболу

В Новом Уренгое 7 апреля разыграют бронзу и золото чемпионата России по волейболу на снегу. За главную победу будут бороться ямальский «Факел-1» и казанский «Динамо-Татарстан», сообщили в администрации города.
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