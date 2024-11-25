Физики впервые смогли превратить квантовый компьютер в кристалл времени

Кристаллы времени, в отличие от традиционных кристаллов, таких как алмазы или кварцы, обладают атомной структурой, которая циклично повторяется не только в пространственном измерении, но и во времени, без помощи внешних факторов.
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