Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россиянам предложили размножаться и создавать многодетные семьи с мигрантами

Россиянам предложили размножаться и создавать многодетные семьи с мигрантами

Avia.pro - СМИ Россиянам предложили размножаться с мигрантами! Вот так новость, которая заставляет задуматься: когда речь заходит о демографической проблеме, учёные ФНИСЦ РАН, кажется, решили применить неконвенциональные методы.

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Комментарии
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лина любимцева
Пусть эти советчики  САМИ выходят замуж за мигрантов!!!
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28 мин.
лл
лина любимцева
Это далеко не дурские дураки, а сволочные сволочи!!
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27 мин.
Владимир Соловьев
РОССИЯНАМ ГОРБАЧЁВ И ЕЛЬЦИН СООРУДИЛИ ТАКУЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ЯМУ, ИЗ КОТОРОЙ МОЖЕМ И НЕ ВЫБРАТЬСЯ, НО ИХ ВЛАСТЬ ЧТИТ: ОДНОМУ МЕДВЕДЕВ - ОРДЕН, ДРУГОМУ - ЕЦ!
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36 сек.

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