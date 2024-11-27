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За рулем

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Эти шесть штрафов грозят водителям зимой

Эти шесть штрафов грозят водителям зимой

Штрафы, особенно актуальные зимой, перечислили эксперты компании «Рольф». Так, правила запрещают ездить зимой на летней резине (как и летом на шипованной), поэтому можно получить штраф за шины в размере 500 рублей.

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