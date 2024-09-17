Расселенный дом полыхал ночью в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание в здании на улице Луначарского Сегодня в 2:24 ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Луначарского горит расселенный двухэтажный деревянный дом.
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